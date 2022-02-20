ПСЖ после идеального матча с «Реалом» сенсационно проиграл середняку чемпионата Франции

После первого тайма «Нант» и вовсе громил парижан

Фото: пресс-служба Нанта

В 25-м туре чемпионата Франции ПСЖ уступил «Нанту».

Отметим, что уже после первого тайма счет был 3:0 в пользу хозяев, что явно шокировало парижскую команду.

В начале второго тайма Неймар отыграл один мяч, но этого было мало даже для ничьей. Больше ПСЖ так и не забил. В частности, бразилец не реализовал пенальти.

1:3, ПСЖ проигрывает в чемпионате Франции впервые за 16 матчей. В турнирной таблице Лиги 1 для ПСЖ ничего не изменилось: они все так же уверенно лидируют.

Лига 1, 25-й тур

«Нант» – ПСЖ 3:1

Голы: Коло-Муани, 4, Мерлен, 16, Блас, 45, пен – Неймар, 47

«Нант»: Лафон, Паллуа, Аппиа, Кастеллетто, Мерлен (Траоре, 90), Жиротто, Чиривелья, Блас (Перейра, 90), Букари (Коршья, 67), Саймон (Коко, 90), Коло-Муани.

ПСЖ: Навас, Керер (Хакими, 74), Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 74), Вейналдум (Дракслер, 65), Гуйе (Икарди, 81), Верратти, Месси, Неймар (Ди Мария, 74), Мбаппе.

Предупреждения: Кастеллетто (18), Верратти (38), Аппиа (45), Вейналдум (45), Неймар (50), Мбаппе (83), Хакими (90), Ди Мария (90).