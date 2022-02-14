ПСЖ сообщил, что Рамос не сыграет против «Реала»

Защитник вновь травмирован

Фото: AFP

Защитник ПСЖ Серхио Рамос пропустит матч против «Реала» в Лиге чемпионов.

Он не сможет сыграть из-за травмы, которую получил еще в январе. Лишь через неделю он сможет вернуться в общую группу, сообщает сайт клуба.

Отметим, что на счету испанца лишь четыре матча в Лиге 1.

За «Реал» Серхио играл 16 лет. Летом он покинул клуб. Игра состоится 15 февраля.

Онлайн трансляция ПСЖ – «Реал».