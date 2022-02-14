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ПСЖ сообщил, что Рамос не сыграет против «Реала»
Защитник вновь травмирован
14 февраля 21:54
Фото: AFP
Защитник ПСЖ Серхио Рамос пропустит матч против «Реала» в Лиге чемпионов.
Он не сможет сыграть из-за травмы, которую получил еще в январе. Лишь через неделю он сможет вернуться в общую группу, сообщает сайт клуба.
Отметим, что на счету испанца лишь четыре матча в Лиге 1.
За «Реал» Серхио играл 16 лет. Летом он покинул клуб. Игра состоится 15 февраля.
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