ПСЖ спас ничью в матче с «Лионом», проигрывая почти 70 минут
В матче 20-го тура чемпионата Франции «Лион» и ПСЖ победителя выявить не сумели.
В самом дебюте матча за хозяев поля забил Лукас Пакета.
ПСЖ сумел сравнять счет лишь на 76-й минуте, отличился Керер. На большее команды не наиграли.
В турнирной таблице чемпионата Франции ПСЖ с большим отрывом лидирует.
Лига 1, 20-й тур
«Лион» – ПСЖ 1:1
Голы: Пакета, 7 – Керер, 76
«Лион»: Антони Лопеш, Да Сильва, Боатенг, Лукеба, Бруно Гимараэс (Гюсто, 90), Дюбуа, Какре, Лукас Пакета (Шерки, 71), Ауар, Эмерсон, Дембеле.
ПСЖ: Навас, Дагба (Керер, 69), Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Эррера (Мишю, 69), Паредес (Симонс, 69), Верратти, Икарди, Мбаппе, Вейналдум (Эбимбе, 83).
Предупреждения: Верратти (43), Дагба (59), Эмерсон (84), Боатенг (90).
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