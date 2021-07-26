ПСЖ усиливается серьезней, чем любой топ-клуб. Если сохранят Мбаппе, то есть огромный шанс на победу в ЛЧ

Идею трансферной политики позаимствовали у «Юве»

Эксклюзив

Маурисио Почеттино и Серхио Рамос / Фото: пресс-служба ПСЖ

Нынешняя летняя трансферная кампания пока не является богатой на события, чаще новости в различных СМИ о переходе тех или иных игроков являются лишь слухами. Причины этому известны: мир до сих пор существует под влиянием пандемии, которая задевает финансовую стабильность клубов, даже самых больших и богатых. Тем не менее, еще не вечер, ведь впереди целый август, чтобы клубы провернули желаемые сделки.

Самым активным игроком на трансферном рынке среди топов является французский ПСЖ, который ведет очень грамотную политику и пока усиливается намного приличнее своих конкурентов в Европе.

ПСЖ уже провернул 5 очень качественных трансферов. В команду пришли вратарь Джанлуиджи Доннарумма из «Милана», центрбек Серхио Рамос из «Реала», левый защитник Ашраф Хакими из «Интера», опорный хав Данилу Перрейра из «Порту» и центральный хавбек Жоржиньо Вейналдум из «Ливерпуля». Топовое усиление.

Переняли хитрую трансферную тактику «Ювентуса»

Интересно, что троих футболистов из пяти ПСЖ заполучил бесплатно – Доннарумма, Рамос и Вейналдум пришли свободными агентами. Такая грамотная трансферная политика – отличительная черта туринского «Ювентуса». В свое время «бьянконери» бесплатно заполучали Фабио Каннаваро, Фернандо Льоренте, Луку Тони, Дани Алвеса, Андреа Пирло, Поля Погба, Эмре Джана, Сами Хедиру, Аарона Рэмзи, Адриена Рабьо. Как видим, ПСЖ заимствовал эту тактику, что очень актуально в современных условиях, когда деньги на новых футболистов тратятся с осторожностью.

За Хакими заплатили 60 миллионов евро, а за Перрейру – 16.

Очень мощный состав, лидеры в каждых линиях

Сейчас у ПСЖ как никогда сбалансированный состав и выбор в каждой линии. На вратарской позиции за первый номер будут бороться Доннарумма и Навас. Последний уже заявил, что не собирается покидать ПСЖ из-за переезда в команду итальянского кипера. Почеттино будет ломать голову, кому из двух топов доверить место в основе.

В центре защиты появился опытный лидер, которого так не хватало. Молодых Кимбембе, Диалло и Керера теперь разбавит опытный Рамос. Ко всему уважению к Маркиньосу, но он точно уступает 35-летнему испанцу по всем параметрам.

На левый фланг подписали 22-летнего Хакими, который разрывал в прошлом сезоне – 18 результативных действий за 45 матчей в сезоне за «Интер». Для крайнего защитника такие показатели просто космические. На правом фланге у ПСЖ есть Бернат и Курзава, но их точно нельзя назвать приемлемыми вариантами для достижения больших целей. Последний может перебраться в Турцию, поэтому прямо сейчас ПСЖ ищет правого латераля. Парижане связывались с Тео Эрнандесом из «Милана», который провел прошлый сезон в Италии не хуже, чем Хакими – 14 результативных действий. Прямо сейчас позиция правого защитника – приоритетная трансферная цель ПСЖ.

Центр поля у ПСЖ с приходом Перрейры и Вейналдума стал еще более мощным и вариативным. Вейналдум может сыграть на любой позиции в центре, как опорного, так и под нападающим, универсальный хав. Перрейра скорее покупался для глубины состава и более уверенной скамейки запасных, но также сможет подстраховать. А ведь есть также Вератти, Эррера и Паредес. Сейчас у парижского клуба один из самых мощных центров поля не только по количеству вариантов на позиции, но и по их качеству.

Пытаются сохранить Мбаппе всеми силами

Атакующая линия ПСЖ особого усиления не требует, прямо сейчас в парижском клубе выступают два сильнейших форварда мира – Неймар и Мбаппе. И если вопрос об уходе первого не стоит, то Мбаппе всерьез задумывается о том, чтобы перебраться в «Реал».

Поэтому главная задача менеджмента парижан – не приобрести новых игроков в атаку, а сохранить то, что есть. Да, речь о Мбаппе. Сейчас стороны находятся на стадии переговоров о продлении контракта, который у Мбаппе заканчивается через год и есть риск потерять форварда бесплатно. Боссы ПСЖ пытаются заманить Мбаппе большим контрактом – 32 миллиона евро в год вместо 18-ти, которые француз получает сейчас. Все находится в подвешенном состоянии, но если Мбаппе таки продлит соглашение останется в Париже – это будет большая победа для клуба.

Таким образом, у ПСЖ сейчас один из мощнейших составов среди всех топ-клубов. И это трансферная кампания еще не завершилась.

Продлили контракт с Почеттино

На тренерском мостике тоже все стабильно – Почеттино доверяют. Новый контракт с тренером рассчитан на 2 года – до 2023-го. Соглашение подписали даже несмотря на неудачи в прошлом сезоне (2-е место в чемпионате Франции, вылет из ЛЧ на стадии 1/2 финала и лишь один трофей – кубок страны).

Тем не менее, кредит доверия у Почеттино был даже в случае неудач – все же тренер пришел в команду посреди сезона, сменив Томаса Тухеля.

Почеттино – талантливый тактик, который может достичь главной цели клуба с таким набором игроков. Именно этот сезон станет для тренера определяющим. Сейчас он имеет все рычаги влияния, может провести полноценную подготовку к сезону, ему доверяют (что подтверждает подписание нового контракта), а также коучу предоставили высококачественный состав. Для Почеттино созданы все условия, чтобы впервые в истории клуб выиграл Лигу чемпионов.

Ключевая задача клуба не меняется

Да-да, причина всего этого – Лига чемпионов. Турнир, который парижскому гранду пока так и не покорился. Нереальные денежные вливания пока не помогают, что серьезно бьет по амбициям клуба. В каждый новый сезон ПСЖ входит с новой надеждой. Кажется, в этом сезоне у боссов клуба и фанатов особые надежды – они подкреплены столь мощной трансферной кампанией. И снова не выиграть ЛЧ с такой подготовкой и усилиями будет крайне больно. Страшно представить, какой будет ярость шейхов в случае очередной неудачи ПСЖ в Лиге чемпионов.

В теории, у парижского клуба для достижения своей главной цели прямо сейчас есть все. Вскоре узнаем, как на самом деле все случится на футбольном поле.