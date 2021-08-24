ПСЖ нашел неожиданного кандидата на замену Мбаппе
ПСЖ вновь предложил Мбаппе продлить контракт
Форвард хочет в «Реал»
10:12
Фото: PSG
ПСЖ вновь предложил продлить контракт своему форварду Килиану Мбаппе.
Нападающему предложено соглашение по схеме 5+1. Также клуб готов увеличить зарплату игрока, сообщает RMC Sport.
В случае отказа ПСЖ будет готов на продажу игрока. Вероятным вариантом называется «Реал».
Сам француз хочет переехать в мадридский клуб. Правда, сумму трансфера «Реал» может не потянуть.
На замену Мбаппе ПСЖ уже нашел игрока.
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