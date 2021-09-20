ПСЖ вырвал победу над «Лионом» на 92-й минуте матча

Месси снова не отличился голом

Фото: пресс-служба ПСЖ

В матче 6-го тура чемпионата Франции ПСЖ принимал «Лион».

В первом тайме голов мы не увидели, а вот во втором счет открыли именно гости – на 54-й отличился Лукас Пакета.

ПСЖ удалось сравнять довольно быстро, на 66-й Неймар реализовал пенальти.

А победу ПСЖ принес Мауро Икарди, забив на 92-й минуте.

Месси пробыл на поле 76 минут, не совершил результативных действий и был замене.

В турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ удерживает лидерство.

Лига 1, 6-й тур

ПСЖ – «Лион» 2:1

Голы: Неймар, 66, пен, Икарди, 90+2 – Пакета, 54

ПСЖ: Доннарумма, Керер, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Месси (Хакими, 76), Неймар, Ди Мария (Икарди, 82), Эррера (Вейналдум, 86), Гуйе, Мбаппе.

«Лион»: Антони Лопеш, Гюсто, Боатенг (Диоманде, 65), Денайер, Эмерсон, Токо-Экамби (Ауар, 65), Шакири (Шерки, 79), Лукас Пакета (Кеита, 86), Какре, Бруно Гимараэс, Слимани.

Предупреждения: Ди Мария (6), Маркиньос (67), Антони Лопеш (80), Мендеш (89).