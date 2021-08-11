ПСЖ за одно лето бесплатно заполучил капитанов «Реала» и «Барселоны»

Трансферная кампания, которая войдет в историю

Серхио Рамос и Лионель Месси / фото - Eurosport

Аргентинский нападающий Лионель Месси подписал контракт с ПСЖ, перейдя из «Барселоны» в качестве свободного агента.

Таким образом, парижане за одно лето усилили состав капитанами сразу двух грандов испанского футбола.

Ранее в футболке французского клуба оказался экс-капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос, которого ПСЖ также заполучило бесплатно.

Игроки неоднократно встречались между собой в Эль-Классико, и иногда дела на поле доходили чуть ли не до драк между футболистами.

Серхио Рамос и Лионель Месси / The Sports Rush

Теперь Месси с Рамосом будут защищать цвета одного клуба, так что им нужно забыть о старых разногласиях.

Также ПСЖ этим летом бесплатно подписал лучшего вратаря Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумму и хавбека «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума. Парижане заплатили только за один трансфер – переход Ашрафа Хакими из «Интера» за 60 миллионов евро.

«Ты с каждым днем становишься позором мирового футбола». Как в сети отреагировали на переход Месси в ПСЖ.