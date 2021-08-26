Брат владельца ПСЖ – о покупке Мбаппе «Реалом»: «Или соглашайтесь с ценой, или играйте с гольфистом»
ПСЖ запросил у «Реала» 220 миллионов евро за Мбаппе
Иначе, форвард останется в Париже
09:10
Фото: AFP
ПСЖ назвал сумму «Реалу» за форварда Килиана Мбаппе.
За француза хотят 220 миллионов евро, сообщает Le Parisien. Предложения меньше рассматриваться не будут.
«Реал» ранее сделал предложение в размере 160 миллионов евро. ПСЖ его отклонил и грубо ответил «Реалу», что данное предложение является смехотворным для них.
Сам форвард хочет уйти. Он мечтает играть за «Реал». Более того, в его контракт рассчитан до конца сезона.
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