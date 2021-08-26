ПСЖ запросил у «Реала» 220 миллионов евро за Мбаппе

Иначе, форвард останется в Париже

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ПСЖ назвал сумму «Реалу» за форварда Килиана Мбаппе.

За француза хотят 220 миллионов евро, сообщает Le Parisien. Предложения меньше рассматриваться не будут.

«Реал» ранее сделал предложение в размере 160 миллионов евро. ПСЖ его отклонил и грубо ответил «Реалу», что данное предложение является смехотворным для них.

Сам форвард хочет уйти. Он мечтает играть за «Реал». Более того, в его контракт рассчитан до конца сезона.