ПСЖ завоевал Кубок Франции, обыграв «Монако» в финале

Команда Почеттино не почувствовала особого сопротивления

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В финальном матче Кубка Франции «Монако» играл против ПСЖ.

Счет открыли номинальные гости уже на 19-й минуте встречи, постарался Мауро Икарди.

Счет во встрече был минимальным практически до самого конца, интрига держалась. Но на 81-й минуте Килиан Мбаппе похоронил шансы «Монако» на титул в нынешнем сезоне.

ПСЖ выигрывает Кубок Франции и ожидает осечки «Лилля» в Лиге 1, чтобы еще и отпраздновать чемпионство.

Кубок Франции, финал

«Монако» – ПСЖ 0:2

Голы: Икарди, 19, Мбаппе, 81

«Монако»: Маецки, Дисаси (Бадиашиле, 74), Марипан, Сидибе, Агиляр (Диатта, 46), Головин, Тчуамени, Фофана (Желсон Мартинш, 60), Кайо Энрике, Бен-Йеддер (Йоветич, 60), Фолланд (Фабрегас, 74).

ПСЖ: Навас, Флоренци (Дагба, 68), Маркиньос, Диалло, Керер, Данилу Перейра, Паредес (Эррера, 79), Гуйе, Ди Мария (Сарабия, 90), Икарди (Кин, 79), Мбаппе.

Предупреждение: Маркиньос (86).