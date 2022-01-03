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ПСЖ ждет возвращение Неймара в конце января
Форвард травмировался еще в ноябре
18:51
Фото: AFP
ПСЖ ждет возвращение Неймара в конце января. Еще в ноябре бразилец получил травму из-за которой выбыл до конца года.
Однако он пропустит и матчи в январе. Возвращение форварда к тренировкам ожидают через три недели, сообщает пресс-служба клуба.
Даже без Неймара ПСЖ лидирует в Лиге 1. Также парижане вышли в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.
На счету игрока в нынешнем сезоне 10 матчей, в которых он забил три мяча и сделал три ассиста.
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