ПСЖ ждет возвращение Неймара в конце января

Форвард травмировался еще в ноябре

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ПСЖ ждет возвращение Неймара в конце января. Еще в ноябре бразилец получил травму из-за которой выбыл до конца года.

Однако он пропустит и матчи в январе. Возвращение форварда к тренировкам ожидают через три недели, сообщает пресс-служба клуба.

Даже без Неймара ПСЖ лидирует в Лиге 1. Также парижане вышли в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.

На счету игрока в нынешнем сезоне 10 матчей, в которых он забил три мяча и сделал три ассиста.