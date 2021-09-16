Пучков – об отставке в «Таврии»: «Тренеру нужно давать карт-бланш – и тогда с него можно спрашивать»

Сергей Пучков / Фото: meta-ratings.com.ua

Экс-тренер «Таврии» Сергей Пучков высказался о своей отставке с поста наставника команды:



Доверие с его стороны ко мне хоть и было, но в разговоре со мной он посетовал: мол, вы не усилились. Но кем, скажите мне, можно усилиться за те деньги, которые имеются в «Таврии»? Футболисты идут в те команды, где высокие зарплаты и премии, и которые стремятся в первую лигу. Такие, как «Левый берег», например.

Моя отставка — это решение президента клуба, на которое никто не может повлиять.