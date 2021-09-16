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Пучков – об отставке в «Таврии»: «Тренеру нужно давать карт-бланш – и тогда с него можно спрашивать»

Специалист проработал с командой два месяца
Футбол Первая лига
16 сентября 17:13
Пучков – об отставке в «Таврии»: «Тренеру нужно давать карт-бланш – и тогда с него можно спрашивать»
Сергей Пучков / Фото: meta-ratings.com.ua

Экс-тренер «Таврии» Сергей Пучков высказался о своей отставке с поста наставника команды:

За два месяца невозможно слепить команду, которая сразу же стала бы выигрывать все подряд. Хотелось бы подождать с какими-то выводами до конца осенней части чемпионата, посмотрев за это время на футболистов, имевшихся до моего прихода в команде. Тренеру нужно давать карт-бланш – и тогда с него можно спрашивать.

Доверие с его стороны ко мне хоть и было, но в разговоре со мной он посетовал: мол, вы не усилились. Но кем, скажите мне, можно усилиться за те деньги, которые имеются в «Таврии»? Футболисты идут в те команды, где высокие зарплаты и премии, и которые стремятся в первую лигу. Такие, как «Левый берег», например.

Моя отставка — это решение президента клуба, на которое никто не может повлиять.

Напомним, что Пучков проработал в клубе два месяца.

Источник: meta-ratings.com.ua Олег Шумейко-младший
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