«Шахтер» сделал уже три предложения по Ризныку
Пуканыч: «Шахтер» на классе обыграл «Монако» в первом матче, и своего уже не упустит»
Экс-игрок «горняков» верит в проход украинского клуба в групповой этап ЛЧ
15:32
Фото: shakhtar.com
Бывший игрок «Шахтера», ныне выступающий за «Ужгород», Адриан Пуканыч поделился мнением об ответной встрече «горняков» в квалификации Лиги чемпионов с «Монако» (1:0):
Последние матчи «Шахтера» дают основание полагать, что «горняки» все лучше понимают замыслы их нового главного тренера Роберто Де Дзерби. Это касается, прежде всего, действий фланговых защитников, игры в отборе сразу после потери мяча. Еще бросается в глаза мотивированность донетчан в каждом поединке. Согласен, Лига чемпионов – прекрасный стимулятор, однако важно, что желание сыграть через не могу «Шахтер» стремится демонстрировать и на внутренней арене.
Теперь интересно сколько «горняки» еще выдержат такой ритм и здесь очень много будет зависеть от микроклимата в команде.
Что касается завтрашнего противостояния с «Монако», то «Шахтер» своего уже не упустит, тем более, что в первом матче этих соперников наши победили на классе.
Матч «Шахтера» против «Монако» пройдет завтра, 25 августа. Онлайн трансляция «Шахтер» – «Монако». Начало – в 22:00.
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