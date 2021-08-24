Пуканыч: «Шахтер» на классе обыграл «Монако» в первом матче, и своего уже не упустит»

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Бывший игрок «Шахтера», ныне выступающий за «Ужгород», Адриан Пуканыч поделился мнением об ответной встрече «горняков» в квалификации Лиги чемпионов с «Монако» (1:0):



Теперь интересно сколько «горняки» еще выдержат такой ритм и здесь очень много будет зависеть от микроклимата в команде.

Что касается завтрашнего противостояния с «Монако», то «Шахтер» своего уже не упустит, тем более, что в первом матче этих соперников наши победили на классе.