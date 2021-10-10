Федецкий: «Очень сильный первый тайм от сборной Украины в матче с Финляндией»
Пукки: «Мой гол Украине не особо утешил»
Финляндия проиграла команде Петракова в родных стенах
10 октября 11:53
Фото: УАФ
Лидер сборной Финляндии Теэму Пукки высказался о поражении от Украины (1:2) в матче отбора на ЧМ-2022. Слова игрока приводит Ilta-Sanomat.
«Это встреча должна была сложиться лучшим образом для нас, но этого не случилось. Я крайне разочарован. Конечно, забить гол – это приятно. Сразу перестаешь считать, сколько встреч уже не забиваешь. Голы всегда добавляют положительные эмоции, но после поражения это не сильно утешает».
Напомним, Украина вернула себе второе место в группе отбора на ЧМ-2022 после победы над Финляндией.
Почему не стоит переоценивать победу Украины над Финляндией.
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