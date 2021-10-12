Финляндия переиграла Казахстан на выезде и сравнялась с Украиной по очкам
Пукки стал лучшим бомбардиром в истории сборной Финляндии
Форвард отличился двумя голами в воротах Казахстана
12 октября 22:52
Теему Пукки / Фото: Getty Images
Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки стал лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды, сообщает Opta.
На счету Пукки теперь 33 гола в составе сборной Финляндии. Он побил рекорд Яри Литманена, у которого 32 гола.
Пукки отличился дублем в матче с Казахстаном (2:0) в отборе на ЧМ-2022.
Финляндия сравнялась по очкам с Украиной, но прямо сейчас «сине-желтые» побеждают Боснию и Герцеговину (1:0), идет второй тайм.
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