Пукки стал лучшим бомбардиром в истории сборной Финляндии

Форвард отличился двумя голами в воротах Казахстана

Теему Пукки / Фото: Getty Images

Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки стал лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды, сообщает Opta.

На счету Пукки теперь 33 гола в составе сборной Финляндии. Он побил рекорд Яри Литманена, у которого 32 гола.

Пукки отличился дублем в матче с Казахстаном (2:0) в отборе на ЧМ-2022.

Финляндия сравнялась по очкам с Украиной, но прямо сейчас «сине-желтые» побеждают Боснию и Герцеговину (1:0), идет второй тайм.