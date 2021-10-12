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Пукки стал лучшим бомбардиром в истории сборной Финляндии

Форвард отличился двумя голами в воротах Казахстана
Футбол Чемпионат мира по футболу
12 октября 22:52
Пукки стал лучшим бомбардиром в истории сборной Финляндии
Теему Пукки / Фото: Getty Images

Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки стал лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды, сообщает Opta.

На счету Пукки теперь 33 гола в составе сборной Финляндии. Он побил рекорд Яри Литманена, у которого 32 гола.

Пукки отличился дублем в матче с Казахстаном (2:0) в отборе на ЧМ-2022.

Финляндия сравнялась по очкам с Украиной, но прямо сейчас «сине-желтые» побеждают Боснию и Герцеговину (1:0), идет второй тайм.

Петр Приходько
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Теги

сборная Финляндии (футбол)

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