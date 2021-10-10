Калиниченко – о 2:1 с Финляндией: «Опять с валидолом, но все-таки первая победа»
Пукки: «Украинцы были лучше и заслуженно победили»
Подопечные Петракова справились с непростым соперником
10 октября 17:29
Теему Пуккм / фото - Футбол 1/2/3
Нападающий «Норвича» и сборной Финляндии Теему Пукки прокомментировал поражение своей команды от Украины (1:2) в матче отбора ЧМ-2022:
«Тяжело продвигали мяч, так как соперник грамотно защищался. Мы пытались выманить соперника на свою половину поля, иногда это удавалось, но свои моменты мы не использовали. Пытались прибавить во втором тайме, но сыграли хуже, чем до перерыва. Украинцы были лучше и заслуженно победили.
Здорово, что впервые за время карантина собралось столько зрителей, вот только жаль, что не получилось порадовать их хорошим результатом. Попробуем сделать это в следующих матчах».
Форвард смог отличиться, сравняв счет во встрече, но украинцам понадобилось меньше пяти минут, чтобы вновь выйти вперед.
Финская пресса разгромила свою команду за поражение от подопечных Петракова.
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