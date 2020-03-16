Лига чемпионов. «Челси» – «Атлетико». Видео трансляция
Пулишич может уйти из «Челси»
Американец интересен «Баварии»
15 марта 15:21
Криситан Пулишич / Фото: Sky Sports
Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич может уйти из команды летом.
Американец получает мало игрового времени при Томасе Тухеле, что не устраивает игрока. Он рассматривает уход из команды.
22-летний футболист интересен «Баварии», которая ищет замену Кингсли Коману. Француз может оказаться в «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне Пулишич отыграл 26 матчей, забив два мяча и сделав один ассист. Ранее он играл в Германии за «Боруссию» Дортмунд.