Пулишич может уйти из «Челси»

Американец интересен «Баварии»

Криситан Пулишич / Фото: Sky Sports

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич может уйти из команды летом.

Американец получает мало игрового времени при Томасе Тухеле, что не устраивает игрока. Он рассматривает уход из команды.

22-летний футболист интересен «Баварии», которая ищет замену Кингсли Коману. Француз может оказаться в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Пулишич отыграл 26 матчей, забив два мяча и сделав один ассист. Ранее он играл в Германии за «Боруссию» Дортмунд.