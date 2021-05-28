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«Пункт назначения – Порту». Зинченко вместе с «Ман Сити» отправился в Португалию

«Горожанам» предстоит сыграть в финале ЛЧ с «Челси»
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:43
«Пункт назначения – Порту». Зинченко вместе с «Ман Сити» отправился в Португалию
Александр Зинченко / фото - АПЛ

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится 29-го мая в городе Порту. «Горожане» в полном составе отправились в Португалию.

Украинский вингер «Ман Сити» Александр Зинченко в своем Instagram опубликовал фото перед отъездом, написав:

«Пункт назначения – Порту». 

Смотреть прямую видео трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси» вы сможете на сайте XSPORT.

Также на нашем сайте доступна текстовая трансляция матча.

Заявки «Челси» и «Манчестер Сити».

Михаил Рыбак
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Теги

Александр Зинченко Манчестер Сити Челси

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