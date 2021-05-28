Зинченко в заявке «Манчестер Сити» на финал Лиги чемпионов
«Пункт назначения – Порту». Зинченко вместе с «Ман Сити» отправился в Португалию
«Горожанам» предстоит сыграть в финале ЛЧ с «Челси»
09:43
Александр Зинченко / фото - АПЛ
Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится 29-го мая в городе Порту. «Горожане» в полном составе отправились в Португалию.
Украинский вингер «Ман Сити» Александр Зинченко в своем Instagram опубликовал фото перед отъездом, написав:
«Пункт назначения – Порту».
Смотреть прямую видео трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси» вы сможете на сайте XSPORT.
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Заявки «Челси» и «Манчестер Сити».
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