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Пушечный гол Малиновского не помог «Аталанте» выиграть Кубок Италии в битве с «Ювентусом»

Команда Пирло оказалась сильнее бергамасков
Футбол Серия А (Италия)
19 мая 23:58
Пушечный гол Малиновского не помог «Аталанте» выиграть Кубок Италии в битве с «Ювентусом»
Фото: Getty Images

В финальном матче Кубка Италии «Аталанта» принимала «Ювентус».

Счет открыли номинальные гости, точным ударом отличился Кулусевски на 31-й минуте.

Но через 10 минут «Аталанта» сравняла счет – отличный выстрел получился у украинца Руслана Малиновского.

В середине второго тайма Малиновский был заменен на Муриэля и тут же «Аталанта» пропустила после гола Кьезы.

До конца встречи команда Гасперини так и не сумела отыграться. «Ювентус» выигрывает Кубок Италии.

 Кубок Италии, финал

«Аталанта» – «Ювентус» 1:2

Голы: Малиновский, 41 – Кулусевски, 31, Кьеза, 73

«Аталанта»: Голлини, Хатебур (Иличич, 76), Ромеро, Толои (Гимшити, 76), Гозенс (Миранчук, 83), Малиновский (Муриэль, 68), де Рон, Пессина (Пашалич, 68), Фройлер, Паломино, Сапата.

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Данило, де Лигт, Куадрадо, Рабьо, Бентанкур, Кулусевски (Бонуччи, 83), Маккенни, Кьеза (Дибала, 74), Роналду.

Предупреждения: Кьеллини (27), Малиновский (35), де Лигт (41), Ромеро (78), Фройлер (85), де Рон (88).

Удаление: Толои (88).

Петр Приходько
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Теги

Руслан Малиновский Аталанта Ювентус

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