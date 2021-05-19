Пушечный гол Малиновского не помог «Аталанте» выиграть Кубок Италии в битве с «Ювентусом»
В финальном матче Кубка Италии «Аталанта» принимала «Ювентус».
Счет открыли номинальные гости, точным ударом отличился Кулусевски на 31-й минуте.
Но через 10 минут «Аталанта» сравняла счет – отличный выстрел получился у украинца Руслана Малиновского.
В середине второго тайма Малиновский был заменен на Муриэля и тут же «Аталанта» пропустила после гола Кьезы.
До конца встречи команда Гасперини так и не сумела отыграться. «Ювентус» выигрывает Кубок Италии.
Кубок Италии, финал
«Аталанта» – «Ювентус» 1:2
Голы: Малиновский, 41 – Кулусевски, 31, Кьеза, 73
«Аталанта»: Голлини, Хатебур (Иличич, 76), Ромеро, Толои (Гимшити, 76), Гозенс (Миранчук, 83), Малиновский (Муриэль, 68), де Рон, Пессина (Пашалич, 68), Фройлер, Паломино, Сапата.
«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Данило, де Лигт, Куадрадо, Рабьо, Бентанкур, Кулусевски (Бонуччи, 83), Маккенни, Кьеза (Дибала, 74), Роналду.
Предупреждения: Кьеллини (27), Малиновский (35), де Лигт (41), Ромеро (78), Фройлер (85), де Рон (88).
Удаление: Толои (88).
Комментарии 0