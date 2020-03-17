«Пушки» Месси и де Брюйне − UEFA назвала претендентов на лучший гол ответных матчей ЛЧ

Также за это звание сразятся голы Муриэля и Салаха

Кевин Де Брюйне / Фото: facebook.com/mancity

UEFA выбрал для голосования за лучший гол шикарные удары из-за штрафной капитана «Барселоны» Лионеля Месси и полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне. Также на звание лучшего претендуют точный удар со штрафного форварда «Аталанты» Луиса Муриэля и гол Мохамеда Салаха после сольного прохода в игре с «РБ Лейпциг».



Бельгийский хавбек «горожан» также претендует на звание лучшего игрока недели в 1/8 Лиги чемпионов.

Холанд стал лучшим игроком прошлой недели Лиги чемпионов.