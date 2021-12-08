Пусть вас не вводит в заблуждение второй тайм в исполнении «Динамо» против «Бенфики». Португальцы просто бросили играть в футбол

Киевская команда с Луческу не способна прыгнуть выше своей головы

Послесловие

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На протяжении всей осени мы ждали выстрела от наших грандов в Лиге чемпионов. Хотя бы одного. Не дождались. Вслед за «Шахтером», с угрюмым результатом Лигу чемпионов покидает и киевское «Динамо».

Обзор матча «Бенфика» – «Динамо» (2:0)

Поражение 0:2 от «Бенфики» в 6-м туре – очередная достойная игра от киевлян в этой ЛЧ, скажете вы. Возможно. «Динамо» просто не повезло? В некотором роде, так и было. Но давайте анализировать не только 2-й тайм, но и весь матч, а также учитывать его ход и надобность «Бенфики» бежать в атаку. Да, «Динамо» менее разочаровало в этой ЛЧ нежели «Шахтер» (хоть и взяло меньше очков и забило лишь 1 мяч), но только лишь из-за одного фактора.

Но давайте обо всем по порядку.

Луческу выставил на этот матч боевой состав. Выделялись только Вербич (вышел в этой Лиге чемпионов впервые) и Тымчик (Луческу отдал предпочтение ему, а не Кендзере, ведь предполагалось, что «Динамо» будет играть на контратаках, где скоростной Александр более полезен).

И матч начался очень бодро. В первую очередь, из-за дикого напора «Бенфики». Команда Жезуша понимала, что она слишком близка к плей-офф ЛЧ, Но для этого нужна была только победа над «Динамо». Первый опасный момент «Бенфика» создала уже на первых секундах. В эпицентре событий был Яремчук, после удара которого «Динамо» спас Бущан.

А затем у «Динамо» был шанс, который вообще мог перевернуть всю игру с самого начала. Но его даже не хочется комментировать. Просто КАК тут не забил Виктор Цыганков?

«Бенфика» не сбавляла оборотов и «Динамо» все-таки рухнуло под напором португальской команды.

Два мяча на 16-й и 22-й минутах обеспечили «Бенфике» полный комфорт на ближайший час игры. К тому же, наверняка, португальские игроки знали, что происходит в параллельном матче «Баварии» и «Барселоны».

Вернемся к первому голу Яремчука. Да, дебютный мяч в Лиге чемпионов для форварда. Да, первый мяч после голевой засухи (не забивал за «орлов» на протяжении 10-ти матчей). Эмоции понятны. Но все же, разве этично так радоваться мячу в ворота команды, которая тебя воспитала? Не самый разумный жест от Романа в преддверии ключевых матчей сборной Украины в марте и встрече с партнерами по национальной команде из «Динамо» через несколько месяцев.

Момент с голом Яремчука:

Вернемся к турнирному положению в нашей группе. Даже после счета 2:0, который был установлен на 22-й минуте, «Бенфика» не бросила атаковать.

А затем в параллельной встрече «Бавария» забивает «Барселоне» дважды за 7 минут, создав идеальные условия «Бенфике» для выхода в плей-офф ЛЧ. Очевидно, что игроки «Бенфики» все прекрасно знали еще в перерыве.

Они понимали, что мрачная в этом сезоне «Барселона» вряд ли что-то сделает против неугомонной «Баварии» (в итоге, команда Хави была разгромлена 0:3). Жезуш – неглупый тренер. Он не будет бежать в атаку тогда, когда на кону очень важный результат – выход в плей-офф ЛЧ. Наставник «Бенфики» все сделал правильно в ответственный момент. Португальская команда просто отдала мяч «Динамо» и играла максимально прагматично. Им главное сохранить результат, а в параллельной встрече уже и так все «на мази».

Именно из-за этого не стоит восторгаться игрой «Динамо» во 2-м тайме. Киевляне играли ровно так, как позволял соперник. И начали атаковать только тогда, когда соперник отступил.

Конечно, цифры второго тайма радуют глаз. Посмотрите, «Динамо» переиграло «Бенфику» во всех компонентах.

А вот и общая статистика матча.

Тем не менее, эти цифры не должны вводить вас в заблуждение. Даже когда атаковало «Динамо», игру все равно контролировала «Бенфика». И если бы нужно было – португальская команда тотчас прибавила бы и прижала бы команду Луческу.

Эта игра в который раз доказала, что «Динамо» остро не хватает класса для того, чтобы тягаться с соперниками повыше (и плюс-минус одного уровня). «Динамо» играет так, как позволяет оппонент. «Динамо» отталкивается не от своей игры и своего плана, а от стечения обстоятельств. Именно поэтому неплохие отрезки команды в этой ЛЧ против трех соперников в Киеве – больше случайность и стечение обстоятельств, нежели закономерность. Как и отличный и приятный глазу второй тайм в Лиссабоне.

Еще один неприятный момент – заметный регресс Виктора Цыганкова. Кажется, его время упущено. Мы так надеялись, что Цыганков не повторит судьбу Ярмоленко в «Динамо», но он уже ее повторяет. К тому же, у Виктора все даже хуже, ведь Ярмоленко всегда был лидером «Динамо», а Цыганков в последние сезоны теряется и часто сникает на поле, особенно в матчах с топовыми соперниками. Сегодня Виктор снова растворился, а главными креативщиками «Динамо» были Буяльский и Шапаренко. Печально наблюдать за тем, как угасает очередной «золотой киевский талант».

Что имеем в итоге? «Динамо» завершило групповой раунд ЛЧ также плохо, как и «Шахтер».

Но впечатления от игры киевлян все же чуть лучше, чем от дончан. Почему так? Ответ прост. От «Шахтера» у нас всегда завышенные ожидания, ведь эта команда сейчас является ведущей в Украине по многим показателям. А для нынешнего «Динамо», к сожалению, появление в групповом раунде ЛЧ – уже достижение.

От «Шахтера» требовалось больше. Во-первых, из-за мощной трансферной кампании летом. Во-вторых, из-за приглашения топового (как нам казалось) итальянского специалиста. В-третьих, из-за гораздо более слабого оппонента из 4-й корзины, будем откровенны. «Шериф» и «Бенфика» не идут ни в какие сравнения.

Ну а что можно сказать о «Динамо»? Прямо сейчас эта команда играет так, как ей позволяют собственные ресурсы. И именно это «Динамо» вряд ли может прыгнуть выше своей головы. Для этого нужно качественное усиление и большие финансовые вливания. А президент клуба Игорь Суркис, как показывают последние 5 лет, этого делать не собирается. Фанатам киевского клуба остается терпеть и ждать лучших времен.