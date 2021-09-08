Пьянич – о ничьей с Казахстаном: «Обязаны набирать очки с Украиной»

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Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич прокомментировал Scsport.ba ничью команды с Казахстаном (2:2) в отборе на ЧМ-2022.

Особенно учитывая результат с Францией, мы надеялись на другой результат. Не то чтобы мы плохо сыграли, но мы просто не рисковали. Через месяц нас ждут выездные матчи в Казахстане и Украине, мы обязаны там набирать очки».