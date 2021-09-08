Голкипер сборной Финляндии: «Самые важные матчи для нас еще впереди – с Украиной и Боснией»
Пьянич – о ничьей с Казахстаном: «Обязаны набирать очки с Украиной»
Полузащитник расстроен упущенной победой
Фото: AS
Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич прокомментировал Scsport.ba ничью команды с Казахстаном (2:2) в отборе на ЧМ-2022.
«Это большая ошибка, добавить тут нечего. Мы потеряли дома два очка. У нас было много возможностей, и мы ими не воспользовались. Таков футбол, соперник может наказать за любой шанс. Конечно, с Казахстаном играть нелегко, но если мы хотим быть в числе первых двух команд в турнирной таблице, должны обыгрывать Казахстан дома.
Особенно учитывая результат с Францией, мы надеялись на другой результат. Не то чтобы мы плохо сыграли, но мы просто не рисковали. Через месяц нас ждут выездные матчи в Казахстане и Украине, мы обязаны там набирать очки».
Украина идет 2-й в группе отбора на ЧМ-2022.
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