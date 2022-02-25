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Пьянич – о вторжении РФ в Украину: «Дети не должны жить в таком кошмаре»
Хавбек вспомнил, как пережил войну в Югославии
Фото: Marca
Полузащитник «Бешикташа» Миралем Пьянич высказался по поводу вторжения РФ в Украину, вспомнив, как пережил войну в Югославии.
«Я был совсем маленьким, когда понял, что означают сирены. Каждый раз, когда я их слышу, думаю о том, что пережили мои друзья.
Дети не должны жить в таком кошмаре».
Пьянич родился в Боснии и Герцеговине.
Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли взрывы.
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