Стало известно, кто получил 7-й номер в «Барселоне» после ухода Гризманна
Пьянич перешел в «Бешикташ». «Барселона» отдала его в аренду
Босниец не успел перейти в «Ювентус»
3 сентября 08:10
Фото: Marca
«Бешикташ» через свой сайт объявил о переходе полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича.
Аренда рассчитана на один год с возможностью продления. Клуб будет выплачивать часть зарплаты игрока – 2,75 миллиона евро.
При этом за аренду «Барселона» не получит от турков ни цента. «Бешикташ» помог каталонцам слегка разбавить зарплатную ведомость.
Пьянич был близок к переходу в «Ювентус», но стороны не успели договориться. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2024 года.
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