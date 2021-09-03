Пьянич перешел в «Бешикташ». «Барселона» отдала его в аренду

Босниец не успел перейти в «Ювентус»

Фото: Marca

«Бешикташ» через свой сайт объявил о переходе полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича.

Аренда рассчитана на один год с возможностью продления. Клуб будет выплачивать часть зарплаты игрока – 2,75 миллиона евро.

При этом за аренду «Барселона» не получит от турков ни цента. «Бешикташ» помог каталонцам слегка разбавить зарплатную ведомость.

Пьянич был близок к переходу в «Ювентус», но стороны не успели договориться. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2024 года.