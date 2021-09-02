«Ювентус» попытается вернуть Пьянича
Пьянич подпишет контракт с «Бешикташем»
Хавбек «Барселоны» продолжит карьеру в чемпионате Турции
2 сентября 18:28
Миралем Пьянич / Фото - fcbarcelonanoticias.comХавбек «Барселоны» Миралем Пьянич заключит соглашения с «Бешикташем». Об этом сообщает A Spor в Twitter.
Как утверждает источник, контракт с 30-летним боснийцем будет подписан на один сезон. Футболист в ближайшее время прибудет в Стамбул для оформления сделки.
В минувшем сезоне Ла Лиги Пьянич провел 30 игр.
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Зенит» проявляют интерес к полузащитнику сборной Боснии и Герцоговины.
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