Пьянич: «Сезон оставляет горький привкус»

Миралем Пьянич / фото - gettyimages

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич у себя в Instagram подвел итоги сезона:

Это то, чего заслуживает «Барселона». Это то, что я вместе с партнерами по команде делал с первого дня.

Этот сезон оставляет у меня горький привкус и вопросы, на которые еще нет ответов».