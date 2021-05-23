Гризманн: «Барселона» разочарована, нам нужна была эта победа в чемпионате»
Пьянич: «Сезон оставляет горький привкус»
Босниец прокомментировал поражение в чемпионате
12:51
Миралем Пьянич / фото - gettyimages
Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич у себя в Instagram подвел итоги сезона:
«Чти клубную футболку. Уважай команду. Отдавать все на поле и за его пределами.
Это то, чего заслуживает «Барселона». Это то, что я вместе с партнерами по команде делал с первого дня.
Этот сезон оставляет у меня горький привкус и вопросы, на которые еще нет ответов».
В текущем сезоне боснийский полузащитник провел 30 матчей за каталонский клуб во всех турнирах. Голевыми действиями не отметился.
Напомним, ранее Антуан Гризманн признался, что команда разочарована исходом сезона.
Комментарии 0