Пять игроков сборной Украины подорожали по итогам Евро-2020

Transfermarkt обновил цены на футболистов «сине-желтых»

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Сборная Украины дошла до четвертьфинала Евро-2020. После успешного результата авторитетный портал Transfermarkt поднял стоимости сразу пятерых игроков «сине-желтых».

Самым дорогим в данном перечне стал хавбек Александр Зинченко. Представитель «Манчестер Сити» прибавил 3 млн к своему ценнику, подняв его до 28 млн евро. Нападающий Роман Яремчук подорожал на 2,5 млн – до 17,5 млн евро.

Почти вдвое поднялась цена защитника Ильи Забарного (с 6 до 11 млн евро). На 50% подорожал голкипер Георгий Бущан (7,5 млн евро). Форвард Артем Довбык теперь стоит 1,5 млн евро (+0,5 млн).

Ранее игроки сборной Украины вернулись в расположение «Динамо».