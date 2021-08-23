Пять туров понадобилось Антюху и Шкурину для дебюта за «Динамо» в официальных матчах

Ранее свою первую встречу в бело-синей футболке провел Рамирес

Антюх и Шкурин / Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» разгромило «Десну» в матче пятого тура украинской Премьер-лиги (4:0). Эта встреча стала дебютной официальной за клуб для полузащитника Дениса Антюха и нападающего Ильи Шкурина.

Хавбек появился в старте. Имел шанс, чтобы забить, но на 78-й минуте был заменен без результативных действий.

Шкурин же в перерыве вышел на замену вместо Дениса Гармаша. В одном из эпизодов он обыграл защитника, но не попал в створ ворот. А после подачи углового и удара форварда головой Тарас Завийский отличился автоголом.

Ранее защитник «Динамо» Виталий Миколенко признался, поздравил ли Антюза с дебютом в официальных встречах.