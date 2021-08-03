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Пятов: «Ахметов может спросить твоего мнения, а может и напихать»

Вратарь «Шахтера» высказался о президенте клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
3 августа 14:36
Пятов: «Ахметов может спросить твоего мнения, а может и напихать»
Андрей Пятов / Фото: Sport.ua

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов в шоу «BurBuzz» высказался о президенте клуба Ринате Ахметове.

«Это личность. Могут позвонить и сказать, что Ринат Леонидович хочет поговорить. А ты едешь по автобану и ищешь, где можно припарковаться. Переживаешь, потому что понимаешь, что это человек такого уровня.

А потом в разговоре понимаешь, что он к тебе относится хорошо, всегда интересуется твоим мнением. А потом смотришь – а ты уже час с ним разговариваешь.

Он может час с тобой поговорить о твоем мнении, о команде, о твоем видении футбола, может напихать. Был момент, когда мы играли на Кубок против донецкого «Металлурга». Мне тогда забил Коля Морозюк.

Заходим в раздевалку, а президент говорит: «Что ты там ловишь?» Я говорю: «Так рикошет был». Ответ: «Да мне все равно, реагировать надо». Я такой: «Все понял». Может и напихать, но он очень любит своих футболистов и уважает. Конечно, не хватает его сейчас на матчах.

Раньше всегда 2-3 раза в неделю виделись перед играми. Славу Шевчука вечно ловил, знаешь, поржать можно было. Президент всегда был с командой. Сейчас все поменялось. Последний раз виделись три года назад, когда мы стали чемпионами. Он три или четыре раза уходил – прощался и не мог уйти.

Я чувствую, нужно его игрой вернуть на трибуны. Можно записать видеообращение, чтобы он вернулся, нам его не хватает. Мы хотим набрать такую форму, чтобы он приехал, а мы выдали самый максимум».


Ранее Пятов ответил на вопрос, возможен ли его переход в «Динамо».

Петр Приходько
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Теги

Ринат Ахметов Андрей Пятов

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