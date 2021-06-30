Суркис: «Такие ребята, как Беседин – золотой фонд «Динамо» и украинского футбола»
Пятов: «Большой привет профессиональным диванным критикам»
Вратарь – о выходе Украины в 1/4 финала Евро
19:12
Фото: УАФ
Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал в своем Instagram выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020.
«Настоящие болельщики всегда с командой. Важно перечитывать это предложение «до» и «после» каждого матча! Без исключений!
Большой привет профессиональным диванным критикам. P.S. Вот и желание сбылось».
Украина сыграет против Англии 3 июля.