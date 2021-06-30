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Пятов: «Большой привет профессиональным диванным критикам»

Вратарь – о выходе Украины в 1/4 финала Евро
Футбол Сборная Украины
19:12
Пятов: «Большой привет профессиональным диванным критикам»
Фото: УАФ

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал в своем Instagram выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020.

«Настоящие болельщики всегда с командой. Важно перечитывать это предложение «до» и «после» каждого матча! Без исключений!

Большой привет профессиональным диванным критикам. P.S. Вот и желание сбылось».

Украина сыграет против Англии 3 июля.

Андрей Усмонов
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Теги

Андрей Пятов сборная Украины (футбол)

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