Пятов: «Давно решил, что попрощаюсь со сборной после Евро. Решение окончательное»
Пятов: «Буду бороться за место в основе на Евро-2020»
Вратарь рассказал, что испытывал проблемы со спиной
18 мая 11:27
Фото: УАФ
Вратарь Андрей Пятов заявил, что будет бороться за место в основе на Евро-2020.
«Были небольшие проблемы со спиной. Я вообще в своей жизни больше недели никогда не пропускал. Ну ничего, я сделал определенные процедуры.
Никто не отдает так просто место. Я сказал, что буду бороться. Конкуренция - это плюс для сборной. Если мы подойдем к Евро готовыми, то сборная от этого только выиграет».
Пятов сообщил, что уйдет из сборной Украины после Евро.
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