Пятов: «Буду бороться за место в основе на Евро-2020»

Вратарь рассказал, что испытывал проблемы со спиной

Фото: УАФ

Вратарь Андрей Пятов заявил, что будет бороться за место в основе на Евро-2020.

«Были небольшие проблемы со спиной. Я вообще в своей жизни больше недели никогда не пропускал. Ну ничего, я сделал определенные процедуры. Никто не отдает так просто место. Я сказал, что буду бороться. Конкуренция - это плюс для сборной. Если мы подойдем к Евро готовыми, то сборная от этого только выиграет».

Пятов сообщил, что уйдет из сборной Украины после Евро.