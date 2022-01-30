Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Пятов: «Буду очень счастлив, если сыграю еще шесть матчей за «Шахтер»

Вратарь может стать вторым в истории клуба по количеству игр
Футбол Украинская Премьер-лига
13:49
Пятов: «Буду очень счастлив, если сыграю еще шесть матчей за «Шахтер»
Фото: shakhtar.com

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов признался пресс-службе клуба, что хотел бы сыграть еще шесть игр за команду.

«Раньше я это игнорировал. Индивидуальные цели – хорошо, но цели клуба важнее. Для себя я понял: если судьба дает такой шанс, нужно ценить то, что имеем. Буду очень счастлив, если сыграю эти шесть матчей. Все зависит от меня, от моей работы, от тренерского штаба. Делаю все, чтобы провести как можно больше поединков, но также понимаю требования и цели клуба. Готов биться за это».

Самый памятный для тебя матч за «Шахтер», кроме финала Кубка UEFA 2009 года?

«Было много хороших поединков в Лиге чемпионов… И встречи с «Динамо» – это история. Недавно смотрел статистику: только против «Динамо» сыграл более 50 матчей, и это тоже история. Каждая игра – новая битва, для меня это ценно».

Основным вратарем «Шахтера» является Анатолий Трубин. Пятов идет 3-м по количеству игр за «Шахтер» в истории.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Андрей Пятов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Официально. «Бордо» подписал украинского полузащитника «Шахтера»
Официально. «Бордо» подписал украинского полузащитника «Шахтера»
Футбол Украинские легионеры
14:04
Степаненко: «Верю, что «Шахтер» скоро сыграет в финале еврокубка»
Степаненко: «Верю, что «Шахтер» скоро сыграет в финале еврокубка»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:50
Сикан покинет «Шахтер» и переберется в Германию
Сикан покинет «Шахтер» и переберется в Германию
Футбол Украинская Премьер-лига
07:48
Игрок «Шахтера» близок к переходу в «Бордо»
Игрок «Шахтера» близок к переходу в «Бордо»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 января 22:41
Австрийский клуб приостановил переход Коноплянки
Австрийский клуб приостановил переход Коноплянки
Футбол Украинская Премьер-лига
29 января 21:49
Игрок «Мариуполя»: «Хотели доказать, что мы не хуже «Шахтера»
Игрок «Мариуполя»: «Хотели доказать, что мы не хуже «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 января 18:28

Новости: Футбол

Хачериди будет судиться с «Динамо» в CAS
Хачериди будет судиться с «Динамо» в CAS
В Европе
14:41
Все решено. Лондонская пресса обрисовала будущее Ярмоленко
Все решено. Лондонская пресса обрисовала будущее Ярмоленко
Украинские легионеры
14:40
Де Пена: «Я хорошо играю в «Динамо», может, вызовут в сборную Уругвая»
Де Пена: «Я хорошо играю в «Динамо», может, вызовут в сборную Уругвая»
Украинская Премьер-лига
14:17
Официально. «Бордо» подписал украинского полузащитника «Шахтера»
Официально. «Бордо» подписал украинского полузащитника «Шахтера»
Украинские легионеры
14:04
Траоре – о Хави: «Я надеюсь учиться у отличного тренера, который является легендой»
Траоре – о Хави: «Я надеюсь учиться у отличного тренера, который является легендой»
Примерa (Испания)
13:51
Пятов: «Буду очень счастлив, если сыграю еще шесть матчей за «Шахтер»
Пятов: «Буду очень счастлив, если сыграю еще шесть матчей за «Шахтер»
Украинская Премьер-лига
13:49
Юрий Вернидуб рассказал, как научил своего сына матерным словам
Юрий Вернидуб рассказал, как научил своего сына матерным словам
Украинские легионеры
13:34
Гусев: «Луческу стал моим начальником»
Гусев: «Луческу стал моим начальником»
Украинская Премьер-лига
13:28
Форвард «Вольфсбурга» Вегхорст перейдет в «Бернли»
Форвард «Вольфсбурга» Вегхорст перейдет в «Бернли»
Бундеслига (Германия)
13:13
Все новости

Популярные новости

Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
7
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
11
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Бокс Профессиональный бокс
27 января 12:10
10
Усик все же проигрывал Бетербиеву. Видео поражения украинца
Усик все же проигрывал Бетербиеву. Видео поражения украинца
Бокс Профессиональный бокс
24 января 14:55
6
Все новости