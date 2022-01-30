Пятов: «Буду очень счастлив, если сыграю еще шесть матчей за «Шахтер»

Вратарь может стать вторым в истории клуба по количеству игр

Фото: shakhtar.com Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов признался пресс-службе клуба, что хотел бы сыграть еще шесть игр за команду. «Раньше я это игнорировал. Индивидуальные цели – хорошо, но цели клуба важнее. Для себя я понял: если судьба дает такой шанс, нужно ценить то, что имеем. Буду очень счастлив, если сыграю эти шесть матчей. Все зависит от меня, от моей работы, от тренерского штаба. Делаю все, чтобы провести как можно больше поединков, но также понимаю требования и цели клуба. Готов биться за это».

Самый памятный для тебя матч за «Шахтер», кроме финала Кубка UEFA 2009 года? «Было много хороших поединков в Лиге чемпионов… И встречи с «Динамо» – это история. Недавно смотрел статистику: только против «Динамо» сыграл более 50 матчей, и это тоже история. Каждая игра – новая битва, для меня это ценно».

Основным вратарем «Шахтера» является Анатолий Трубин. Пятов идет 3-м по количеству игр за «Шахтер» в истории.

Андрей Усмонов