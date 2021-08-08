Пятов: «Бущан подкупил своей психологической устойчивостью»

Андрей Пятов и Георгий Бущан / Фото: Twitter

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов в шоу «BurBuzz» высказался о дружбе с вратарем «Динамо» Георгием Бущаном.

Когда осенью начали болеть коронавирусом футболисты «Динамо» и «Шахтера», я сказал Жоре, что за 3 дня он сыграет больше матчей с грандами, чем сборная за 10 лет.

Поддержал его после поражения от Франции (1:7). Знаю, как бывает морально тяжело после таких матчей. Написал ему: «Все впереди». И в следующих играх он выдал.

Бущан подкупил своей психологической устойчивостью. Он этим мне импонирует, потому что я такой же. Мы с ним сейчас общаемся, помогаем друг другу. Просто даже по бытовым вопросам».