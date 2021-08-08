«Шахтер» в последних 4 матчах с «Александрией» добыл лишь 2 очка
Пятов: «Бущан подкупил своей психологической устойчивостью»
Голкипер «Шахтера» заявил, что хорошо общается с вратарем «Динамо»
Андрей Пятов и Георгий Бущан / Фото: Twitter
Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов в шоу «BurBuzz» высказался о дружбе с вратарем «Динамо» Георгием Бущаном.
«Я не по вратарским качествам оцениваю людей, а человеческим, воспитанию. Бущан в общении легкий и комфортный человек.
Когда осенью начали болеть коронавирусом футболисты «Динамо» и «Шахтера», я сказал Жоре, что за 3 дня он сыграет больше матчей с грандами, чем сборная за 10 лет.
Поддержал его после поражения от Франции (1:7). Знаю, как бывает морально тяжело после таких матчей. Написал ему: «Все впереди». И в следующих играх он выдал.
Бущан подкупил своей психологической устойчивостью. Он этим мне импонирует, потому что я такой же. Мы с ним сейчас общаемся, помогаем друг другу. Просто даже по бытовым вопросам».
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