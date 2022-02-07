Ранее травмированные Соломон и Кривцов полетели с «Шахтером» на второй сбор
Пятов и один из летних новичков «Шахтера» тренируются индивидуально
Украинец и бразилец занимались вне общей группы
Андрей Пятов / Фото - ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» 7 февраля начал работу на втором зимнем сборе. «Горняки» провели первую тренировку в Турции.
По индивидуальной программе занимались четверо игроков. Продолжают восстановление защитник Сергей Кривцов и вингер Манор Соломон. Кроме них, вне общей группы тренировались голкипер Андрей Пятов и оборонец Марлон.
Отметим, что на сбор не полетел полузащитник Евгений Коноплянка, несмотря на то что не нашел себе новую команду зимой.
Комментарии 0