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Пятов и Ракицкий снова сыграли за одну команду

В товарищеском матче за «Металлист»
Футбол Украинская Премьер-лига
11 апреля 21:45
Пятов и Ракицкий снова сыграли за одну команду
Пятов и Ракицкий / Фото: Футбол 24

Харьковский «Металлист» разгромил норвежскую «Ховдебигду» в спарринге (5:0).

Отметим, что в составе харьковского клуба в первом тайме сыграли вратарь «Шахтера» Андрей Пятов и бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, который тренируется с «Металлистом» уже несколько недель.

Напомним, Ракицкий покинул «Шахтер» в 2019-м году, после чего перебрался в «Зенит».

Когда россия напала на Украину, Ракицкий разорвал контракт с «Зенитом».

Петр Приходько
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Теги

Андрей Пятов Ярослав Ракицкий Металлист

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