Пятов: «Хотел закончить со сборной, но жизнь распорядилась по-другому»

Голкипер вновь вернулся в основу команды

Андрей Пятов / фото - УАФ

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о возвращении в национальную команду:

«Не сказал бы, что доволен собой. Я самокритичен. И было пару моментов, где я неправильно сыграл. Но это футбол. И я не видел людей, которые не делают ошибки 100 матчей за сборную? Для меня важна была победа. Я понимал, что выпал шанс мне. Я хотел закончить со сборной, но жизнь распорядилась по-другому. Я отдавался полностью. Переживал за результат. Жена полностью меня поддерживает. Она рада. Она любит, когда я играю».

После Евро-2020 вратарь заявил о завершении карьеры в футболке национальной команды. Но сентябрьские травмы Георгия Бущана, Анатолия Трубина и Андрея Лунина заставили Пятова повременить с футбольной пенсией.

В последних матчах опытный голкипер начал в основном составе команды, а в игре с Финляндией стал самым возрастным футболистов в истории Украинской сборной.

«Украина была сильнее по всем показателям». Как в Финляндии реагировали на поражение от «сине-желтых».