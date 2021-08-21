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Пятов, Конопля, и Сикан – в стартовом составе «Шахтера» на матч с «Черноморцем»
Встреча состоится в рамках 5-го тура УПЛ
Шахтер / фото - Пресс-служба горняков
Пресс-служба УПЛ назвала стартовый состав «Шахтера» на матч 5-го тура Премьер-лиги против одесского «Черноморца».
«Шахтер»: Пятов – Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Конопля – Степаненко, Судаков – Мудрик, Патрик, Марлос – Сикан.
Запасные: Шевченко, Додо, Витао, Корниенко, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Дентиньо, Траоре.
Матч «Шахтер» – «Черноморец» состоится 21-го августа, в 19:30.
Напомним, в предыдущем матче тура «Верес» обыграл «Минай».