Пятов принял участие в популярном украинском телешоу
Пятов – лучший игрок «Шахтера» в октябре
Вратарь провел два матча за месяц
Фото: ФК Шахтер
«Шахтер» определил лучшего игрока по итогам октября.
Им стал вратарь и капитан команды Андрей Пятов. В соцсетях клуба он набрал большинство голосов.
По итогам голосования Пятов получил 2,765 голоса (48%) от респондентов. Второе место занял Георгий Судаков – 1 023. Замкнул тройку Тете – 974.
Пятов провел лишь два матча за «Шахтер» в октябре, но дважды сыграл на ноль, включая игру с «Динамо» (0:0).
В сентябре награда досталась форварду Лассине Траоре.
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