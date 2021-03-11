Пятов: «Мхитарян в «Шахтере» бегал больше всех, нужно внимательно за ним следить»

Андрей Пятов / Фото: shakhtar.com

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы» поделился с «Футбол NEWS» воспоминаниями о Мхитаряне:

Мхитарян – профессионал, в «Шахтере» он бегал больше всех. Я уверен, у него осталось чувство, что он всегда голодный и всегда надо добавлять и добавлять. Это его огромный плюс, и он показывает это на поле. Конечно, нам нужно внимательно за ним следить, потому что он перемещается по всему полю. Я очень давно не видел Мхитаряна. Буду очень рад его увидеть. Надеюсь, все у него будет хорошо. Но не с нами.

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