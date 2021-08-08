Пятов: «Можно сказать, что за выход на Евро-2020 получили больше, чем за сам турнир»

Успешный чемпионат принес не так уж и много денег

Андрей Пятов / фото - FootBoom Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов, недавно объявивший об уходе из сборной Украины, рассказал о призовых за Евро-2020: «То, что прописано у всех команд. Мы общались с Андреем Васильевичем Павелко. Есть определенный критерий в сборной. Он ничем не отличаются от Италии или других сборных. Могу сказать, что, учитывая результат, которого мы добились, это не такие большие деньги. Нет, это, конечно, большие деньги, но был период, когда мы могли получить и получали больше». За выход на Евро-2020 вы получили больше, чем на самом турнире? «Можно сказать, да. Все зависит от ситуации в стране и спонсоров. Сейчас никто не хочет с деньгами расставаться. Да, мы заработали, но скажу, что раньше это было бы намного больше. Но мы не можем жаловаться, учитывая ситуацию в стране. Кроме того, многие ребята собрались отдавать деньги на благотворительность». Сразу после вылета команды в 1/4 турнира стало известно, что Александр Зинченко отдаст свои призовые на помощь больным детям. Напомним, Пятов рассказал, почему решил покинуть национальную команду.