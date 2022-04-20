Пятов и Ракицкий снова сыграли за одну команду
Пятов: «Мы хотим, чтобы все прекратилось и россия ушла с нашей земли»
Голкипер «горняков» призывает лидеров стран сесть за стол переговоров
Андрей Пятов / Фото: ФК «Шахтер»Вратарь ФК «Шахтер» Андрей Пятов стал участником послематчевой пресс-конференции, посвященной благотворительной игре с «Фенербахче» (0:1). Голкипер поделился впечатлением от матча и поблагодарил всем, кто помогает украинцам в этот трудный момент.
– Ты один самых известных и авторитетных игроков команды. Какой месседж хотел бы дать лидерам других стран ввиду происходящей войны между Украиной и россией?
– Конечно же, нужно остановить все, что сейчас происходит. Все равно все когда-то должно закончиться переговорами. Мы хотим, чтобы все лидеры пришли к этому, сели за стол и прекратили все то, что происходит сейчас. И я уже говорил, что самое страшное – гибель детей, наших мам, бабушек. Мы все призываем к тому, чтобы все прекратилось и россия убралась с нашей земли.
– Когда-то на этом стадионе «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА, но сегодня была совсем другая встреча…
– Конечно, эти игры нельзя сопоставлять. Да, раньше были приятные моменты, но сейчас футбол для нас отходит далеко назад. Сейчас мы переживаем за наших родных, близких и весь народ Украины, так что этот матч носил иной характер. Я выражаю огромную благодарность клубу, который нас принял, подав руку в такой тяжелый момент и дав возможность помочь народу Украины.
– Насколько европейское футбольное сообщество поддерживает идею проведения таких матчей? Куда будут направлены средства, полученные от матча, и как они распределятся? Какова личная мотивация на такие игры, ведь сейчас тяжело морально?
– Скажу сначала об эмоциях. Когда просыпаешься и смотришь, как вчера на Львов прилетели ракеты и погибло 8 человек, среди которых был ребенок… Сегодня просыпаешься и видишь, что в Харькове, Николаеве и Мариуполе гибнут люди... Трудно думать о футболе, и, наверное, это сказывается на всех. Как и на любого человека, на нас также влияют позитивные месседжи из Украины, и мы вдохновляемся, но сейчас таковых мало. Верим, надеемся, молимся, помогаем чем можем. Многие клубы предлагают свою помощь, игры, но в других странах идут чемпионаты, и мы подстраиваемся.
Как вы знаете, сейчас также собирается сборная, которой президент Чеферин дал базу, то есть европейское сообщество старается и очень помогает. Все средства мы направим всем нуждающимся людям, детям, а их, поверьте, очень много. Мы лично занимаемся волонтерскими делами. Клуб делает это более масштабно, все знают, что у нас во Львове есть большой штаб, где много переселенцев.
Виталий Миколенко назвал российских футболистов трусами.
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