Пятов: «Мы получили равного себе соперника и просто обязаны его побеждать»

Голкипер сборной Украины – об итогах жеребьевки стыковых матчей отбора

Андрей Пятов / фото - Getty Images

26 ноября в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка стыковых матчей квалификации на чемпионат мира-2022 по футболу, по итогам которой сборной Украины предстоит сыграть против национальной команды Шотландии.

Голкипер «сине-желтых» Андрей Пятов заявил, что очень рад такому раскраду и уверен, что его команда просто обязана выходить в основную сетку ЧМ-2022.

«Честно скажу, это большое везение. Там выбор был между Италией и Португалией или Шотландией и Уэльсом. Это лучший расклад из всех возможных. Но это никак не отменяет того, что матчи будут проходить под огромным грузом ответственности, потому что мы получили равного себе соперника и теперь просто обязаны побеждать и выходить на ЧМ».

Напомним, главный тренер Шотландии Стив Кларк очень расстроен соперником в виде сборной Украины.