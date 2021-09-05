Пятов: «Мяч мог бы отскочить, и мы бы выиграли»
Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал ничью в матче с Францией (1:1) в рамках квалификации к ЧМ-2022:
«Мы все равно хотели выиграть, тем более, что вели в счете. Пропущенный гол каким-то нелогичным получился, сумбурным.
Рассчитывали в перерыве, что можем добиться победы. Были и во втором тайме перспективные атаки, могли выжать максимум.
Молодцы ребята. Никто не стушевался. Так же выходили через пас, создавали какие-то моменты. Не было стопроцентных моментов, но были предпосылки.
У них отскочил мяч к игроку, а у нас прострел и чуть-чуть тоже не отскочил на дальнюю. Мог бы отскочить, и мы бы выиграли.
Людей столько пришло, мы не могли просто по-другому играть».
Пятов вынужденно занял место в рамке национальной команды из-за травм Георгия Бущана и Анантолия Трубина. Ранее вратарь хотел завершить карьеру в национальной команде.
Матч с французами стал для 37-летнего голкипера 70-м в футболке национальной сборной.