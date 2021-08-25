Пятов назвал лидера нынешнего «Шахтера»

Андрей Пятов / Фото: Twitter

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов в шоу «Бомбардир» назвал лидера команды.

– Для меня лидер – наш тренер. Он амбициозен, горячий. Это заводит. Конечно, я пытаюсь как более опытный передать в раздевалке атмосферу, чтобы зарядить как-то. Так же и все ребята, кто постарше. А молодежь должна своим куражом заставить нас тоже бежать вперед.

- Де Дзерби дал эмоцию, которой раньше не было?

– Да. Надеюсь, мы чуть поймем игру, потому что тяжело немного. У него много всего в голове, хочет многое дать. Вроде все понимаем, но не можем где-то расслабиться.

Думаю, со временем мы поймем, выдохнем и будем показывать футбол не отрезками, как против «Монако» 25 минут отлично играли, а потом потерялось, а чтобы так весь матч.