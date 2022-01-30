Пятов назвал лучшего бразильца в «Шахтере» за все время

Вратарь выбрал игрока, который давно покинул команду

Андрей Пятов / Фото: ФК Шахтер

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов назвал лучшего бразильца в команде за все время. Голкипера цитирует пресс-служба «горняков».

– За все время в «Шахтере» с тобой играли около 30 бразильцев. Выбери одного футболиста, который больше остальных прогрессировал именно в составе «горняков».

– Их было много, одного выделить сложно. Есть потенциал, но каждый им пользуется по-разному. В этом плане самым сумасшедшим был Дуглас Коста, но ему чего-то не хватило, чтобы стабильно играть в топ-клубах – «Баварии», «Ювентусе».

В итоге он поехал в Бразилию. Наверное, по человеческим качествам лучшим был Фернандиньо – первый бразилец, с которым я столкнулся.

Он настолько профессионален, что до сих пор выступает за «Манчестер Сити». Это показатель того, что человек был готов держать уровень и даже вырасти. Тайсон и Марлос также футболисты топ-уровня, приятные и добрые люди. Скучаю по ним.



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