Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Пятов назвал лучшего бразильца в «Шахтере» за все время

Вратарь выбрал игрока, который давно покинул команду
Футбол Украинская Премьер-лига
17:58
Пятов назвал лучшего бразильца в «Шахтере» за все время
Андрей Пятов / Фото: ФК Шахтер

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов назвал лучшего бразильца в команде за все время. Голкипера цитирует пресс-служба «горняков».

– За все время в «Шахтере» с тобой играли около 30 бразильцев. Выбери одного футболиста, который больше остальных прогрессировал именно в составе «горняков».

– Их было много, одного выделить сложно. Есть потенциал, но каждый им пользуется по-разному. В этом плане самым сумасшедшим был Дуглас Коста, но ему чего-то не хватило, чтобы стабильно играть в топ-клубах – «Баварии», «Ювентусе».

В итоге он поехал в Бразилию. Наверное, по человеческим качествам лучшим был Фернандиньо – первый бразилец, с которым я столкнулся.

Он настолько профессионален, что до сих пор выступает за «Манчестер Сити». Это показатель того, что человек был готов держать уровень и даже вырасти. Тайсон и Марлос также футболисты топ-уровня, приятные и добрые люди. Скучаю по ним.

Ранее Пятов назвал самый памятный матч за «Шахтер».

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Пятов Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Сикан покинул лагерь «Шахтера» и отправился в Германию для подписания контракта с новым клубом
Сикан покинул лагерь «Шахтера» и отправился в Германию для подписания контракта с новым клубом
Футбол Украинская Премьер-лига
15:42
Официально. «Бордо» подписал украинского полузащитника «Шахтера»
Официально. «Бордо» подписал украинского полузащитника «Шахтера»
Футбол Украинские легионеры
14:04
Пятов: «Буду очень счастлив, если сыграю еще шесть матчей за «Шахтер»
Пятов: «Буду очень счастлив, если сыграю еще шесть матчей за «Шахтер»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:49
Степаненко: «Верю, что «Шахтер» скоро сыграет в финале еврокубка»
Степаненко: «Верю, что «Шахтер» скоро сыграет в финале еврокубка»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:50
Сикан покинет «Шахтер» и переберется в Германию
Сикан покинет «Шахтер» и переберется в Германию
Футбол Украинская Премьер-лига
07:48
Игрок «Шахтера» близок к переходу в «Бордо»
Игрок «Шахтера» близок к переходу в «Бордо»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 января 22:41

Новости: Футбол

МЮ отстранил от тренировок и матчей основного игрока из-за обвинений в изнасиловании
МЮ отстранил от тренировок и матчей основного игрока из-за обвинений в изнасиловании
Премьер-Лига (Англия)
18:15
Пятов назвал лучшего бразильца в «Шахтере» за все время
Пятов назвал лучшего бразильца в «Шахтере» за все время
Украинская Премьер-лига
17:58
Де Йонг: «Барселона» – не лучший клуб мира сейчас, но самый прекрасный»
Де Йонг: «Барселона» – не лучший клуб мира сейчас, но самый прекрасный»
Примерa (Испания)
17:49
Агент Довбыка подтвердил, что форвардом интересуется «Торино»
Агент Довбыка подтвердил, что форвардом интересуется «Торино»
Украинская Премьер-лига
17:45
Алиев: «Однажды проиграл в казино 120 тысяч долларов за ночь»
Алиев: «Однажды проиграл в казино 120 тысяч долларов за ночь»
Украинская Премьер-лига
16:59
Клопп – о новичке «Ливерпуля»: «У него есть все, чтобы соответствовать нашей философии»
Клопп – о новичке «Ливерпуля»: «У него есть все, чтобы соответствовать нашей философии»
Премьер-Лига (Англия)
16:12
Официально. «Ливерпуль» подписал вингера «Порту» за 40 миллионов евро
Официально. «Ливерпуль» подписал вингера «Порту» за 40 миллионов евро
Премьер-Лига (Англия)
15:56
Сикан покинул лагерь «Шахтера» и отправился в Германию для подписания контракта с новым клубом
Сикан покинул лагерь «Шахтера» и отправился в Германию для подписания контракта с новым клубом
Украинская Премьер-лига
15:42
Леднев дебютировал в составе «Фехервара»
Леднев дебютировал в составе «Фехервара»
Украинские легионеры
14:52
Все новости

Популярные новости

Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
7
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
11
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Бокс Профессиональный бокс
27 января 12:10
10
Усик все же проигрывал Бетербиеву. Видео поражения украинца
Усик все же проигрывал Бетербиеву. Видео поражения украинца
Бокс Профессиональный бокс
24 января 14:55
6
Все новости