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Пятов – о матче с «Ромой»: «Будет битва»
Начало игры – в 22:00
Андрей Пятов / Фото: shakhtar.com
Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов высказался о предстоящем первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы».
«В команде соперников еще остался Джеко, с которым мы пересекались несколько лет назад. Дело не в том, поменялся состав у «Ромы» или нет. Есть конкретная задача - пройти дальше. Будет битва».
Игра состоится в Риме. Начало – в 22:00.
Смотреть онлайн матч «Рома» – «Шахтер» можно будет на нашем сайте. Также XSPORT.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Рома» – «Шахтер».
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