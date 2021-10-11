Пятов – о невызове Малиновского: «Я говорил с Петраковым об этом и сказал ему: «Если мы проиграем – получите по полной»

Голкипер высказался о конфликтной ситуации между тренером и игроком

Андрей Пятов / Фото: Футбол 24 Вратарь сборной Украины Андрей Пятов в шоу «Великий футбол» прокомментировал невызов Руслана Малиновского в национальную команду на матчи с Финляндией (2:1) и Боснией и Герцеговиной. «Эту историю уже раз пять заканчивали и начинали. Мне уже неудобно. Уже давно надо было забыть. Есть главный тренер, есть его требования и его взгляды. Я с ним разговаривал на эту тему. Я ему сказал: «Василич, вы главный тренер – вы решаете. Вы так решили, у вас свое виденье. Все, вы будете отвечать. Проиграем мы – получите по полной. Выиграем – будете на коне, закроете всем рты». Вот и все, это самый главный ответ. Правильно или неправильно, решает главный тренер. Наше мнение, дружим или не дружим – это уже второстепенно. Есть вызов, попал в список или не попал, а дальше отвечает главный тренер, думаю, это самое правильное».

Почему не стоит переоценивать победу Украины над Финляндией.

Петр Приходько