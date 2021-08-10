Пятов – о скандале с Шевчуком: «Это его единственный залет в жизни»

Футболист надолго запомнился пьяной выходкой

Андрей Пятов / фото - Фокус

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал скандальную майскую выходку его бывшего партнера по команде Вячеслава Шевчука:

«Я со Славой общался. Для него это удар. Он очень переживает. У Шевчука это единственный залет в жизни. По нему это очень ударило. Это раз в жизни такое. Человек попался в ненужное время. Мне интересно, как журналисты так оперативно там оказались? Зная Славу, скажу, что алкоголь – это не его. Он профессионал. У Славы есть чему поучиться уверенности, ведения связей и бизнеса. Он очень хороший и перспективный молодой человек».

В конце весны в сети появилось видео, где Шевчука, который находился в состоянии алкогольного опьянения сопровождают полицейские, а игрок выкрикивает фразу, которая быстро завирусилась по интернету.

Напомним, ранее Пятов объявил, что покидает сборную Украины и даже рассказал почему.