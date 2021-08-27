То, что Вернидуб умеет играть против «Шахтера», – миф. Вместе с «Зарей» он отбирал очки у «горняков» считанные разы
Пятов – о жеребьевке ЛЧ: «Я бы хотел другую группу»
Вратарю не нравится играть с одними и теми же командами
14:38
Андрей Пятов / фото - ФК Шахтер
Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал жеребьевку группового этапа ЛЧ, где донецкой команде предстоит сыграть с «Реалом», «Интером» и «Шерифом»:
«Я не приверженец играть каждый год с одинаковыми соперниками. Как у нас было одно время с «Манчестер Сити». А здесь вообще две команды. Конечно, это топ-команды, но я бы хотел другую группу.
Нельзя недооценивать «Шериф». Я смотрел их матчи, и Юрий Вернидуб создал хорошую команду. Нужно очень серьезно к ней отнестись».
В минувшем сезоне ЛЧ «горняки» также играли с мадридцами и миланцами. Только вместо «Шерифа» еще одним соперником была «Боруссия М».
Матчи с «Шерифом» не будут для «Шахтера» легкой прогулкой. Но несмотря на разговоры об умении Юрия Вернидуба играть против дончан, на деле он с «Зарей» отбирал у них очки лишь считанные разы.
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