Пятов – о жеребьевке ЛЧ: «Я бы хотел другую группу»

Вратарю не нравится играть с одними и теми же командами

Андрей Пятов / фото - ФК Шахтер

Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал жеребьевку группового этапа ЛЧ, где донецкой команде предстоит сыграть с «Реалом», «Интером» и «Шерифом»:

«Я не приверженец играть каждый год с одинаковыми соперниками. Как у нас было одно время с «Манчестер Сити». А здесь вообще две команды. Конечно, это топ-команды, но я бы хотел другую группу. Нельзя недооценивать «Шериф». Я смотрел их матчи, и Юрий Вернидуб создал хорошую команду. Нужно очень серьезно к ней отнестись».

В минувшем сезоне ЛЧ «горняки» также играли с мадридцами и миланцами. Только вместо «Шерифа» еще одним соперником была «Боруссия М».

Матчи с «Шерифом» не будут для «Шахтера» легкой прогулкой. Но несмотря на разговоры об умении Юрия Вернидуба играть против дончан, на деле он с «Зарей» отбирал у них очки лишь считанные разы.

Напомним, «Динамо» также узнало своих соперников по группе.