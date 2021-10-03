Милевский: «На трибунах «Олимпийского» было непривычно тихо»
Пятов объяснил, почему матч с «Динамо» получился «сухим»
Вратарь смог сохранить ворота на замке
3 октября 22:20
Андрей Пятов / фото - ФК Шахтер
Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал ничью с «Динамо» (0:0) в матче 10-го тура УПЛ:
«Работа вратаря важна в каждом матче. Нужно сохранять концентрацию. У «Динамо» был отрыв в три очка. Поэтому они играли более осторожно на контратаках. Нам не хватало завершения. Но дистанция еще длинная.
Вся борьба впереди. В обороне мы сыграли хорошо, но не забили. Продолжаем работать и идем своим путем. Мое возвращение? Появился шанс, я им пользуюсь. У нас с Трубиным хорошая конкуренция».
Команды поделили очки, а «Динамо» сохранило за собой отрыв в три очка.
Напомним, на трибунах присутствовал главный тренер сборной Украины Александр Петраков.
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