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Пятов объяснил пропущенный в ближний угол гол в матче с Казахстаном

Вратарь проанализировал ошибки сборной
Футбол Сборная Украины
3 сентября 15:22
Пятов объяснил пропущенный в ближний угол гол в матче с Казахстаном
Андрей Пятов / фото - УАФ

Голкипер сборной Украины и «Шахтера» Андрей Пятов проанализировал результат матча против Казахстана. Футболист объяснил, как пропустил 2 мяча в ближний угол.

«В матче с Казахстаном во многих моментах не удавалось сыграть так, как хотелось. Ошибки были как индивидуальные, так и технические и тактические. Бывают такие поединки. Если не забиваешь ты, то забивают тебе. Если бы после первого гола удалось отличиться во второй и в третий раз, все сложилось бы по-другому. А так – где-то расслабились, где-то не придерживались, где-то не забили, и это привело к такому результату.

Статистика в нашу пользу – это дело такое. Следует реализовывать свои шансы. У кого-то бывает 2 момента, и он дважды забивает, а у кого-то и 10 – и тоже дважды. Это футбол, и здесь прямой логики не бывает. За это его и любят, ведь эта игра непредсказуемая. Мы должны сделать выводы и двигаться дальше, ведь пока все еще в наших руках. Если все правильно проанализируем, думаю, результат придет.

Относительно пропущенных мячей в матче с Казахстаном – у меня есть тренер вратарей, есть главный тренер. Они оценивают мою игру. Но скажу, что те удары были совсем не легкими, несмотря на то, что в ближний угол. Конечно, не бывает мячей, что не берутся, и вратарь должен их отражать. Да, я мог где-то лучше сыграть. Знал бы, куда будут бить, стоял бы именно там. А Руслан Валиуллин попал мне в мертвую зону, это понимаю и я, и тренеры. Люди некоторые не понимают, но ничего. Я к этому привык.

Здесь был целый ряд ошибок. Необязательно все вешать на кого-то одного. Все пошло начиная с наших нападающих, со всей ситуации. Там выполняли аут – почему не стать выше, почему не накрыть соперника? Далее проиграли борьбу – целый ряд всего. Конечно, все видят виновными последних, кто не удержал соперника и кто пропустил. Надо глубже разбираться, и тренеры это знают, и команда понимает. Это коллективная ответственность. Мы же не говорим, в скольких моментах мы не забили, мол, в следующий раз. А у нас, вратарей, права на ошибку нет.

Сейчас мы готовимся к Франции, идут теоретические занятия. Просматриваем матчи трехцветных, тот же последний – с Боснией и Герцеговиной, где они сыграли 1:1. И мы также с ними сыграли с таким счетом. Их футболистов знает весь мир. Мы в курсе, примерно как они играют. Будем бдительными, закрывать их, страховать, а у нас момент точно будет. Все же играем у себя дома, перед своими болельщиками. Думаю, наш стадион нам поможет. Мы должны быть единым целым».

Завтра, 4 сентября, команда Александра Петракова сыграет против Франции. За трансляцией матча следите вместе с XSPORT.

Игру отбора на ЧМ-2022 пропустит Виталий Буяльский.

Источник: uaf.ua Антон Кривенко
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(Голосов: 1)

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Андрей Пятов

Комментарии 1

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3 сентября 2021г. 19:05
Ну, и правильно. А проипем Франции 0:4 тоже не беда, как всегда услышим "это нас научит и будем еще сильнее". Оставить Ярмоленко, Яремчука, Малиновского, Зинченко, Марлоса, Степаненко, Кривцова, Довбика, Бущана, Трубина, вернуть в состав Шеву, Реброва и Лужного, а остальных "в мешок и с моста". Фсе, сушим весла.
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